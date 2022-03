Un mese di marzo irreale: Irving replica a Towns

La scorsa notte i 60 di Karl-Anthony Towns, questa notte i 60 punti di kyrie Irving: è la prima volta dal 1962 che l'NBA registra due "sessantelli" consecutivi. All'epoca fu lo stesso giocatore a firmarli... Wilt Chamberlain! Una NBA in stile "March Madness", vera e propria follia.

Kyrie esagerato: record suo e per i Nets

Massimo in carriera e record di franchigia per i Brooklyn Nets i 60 punti di Kyrie Irving contro i Magic in appena 35 minuti col 64% dal campo e 8 triple. Era già a quota 41 nel primo tempo, il terzo negli ultimi 25 anni con almeno 40 nei primi due periodi dopo Kobe Bryant (42 nel 2003) e Klay Thompson (40 nel 2016).

Irving-Durant, la coppia dei sogni

Domenica contro i Knicks Kevin Durant ha firmato 53 punti, questa notte Irving ne ha sganciati 60: sono il primo duo nella storia NBA a firmare almeno 50 punti in due partite consecutive!

Melton distrugge il ferro dei Pacers

Razzi ai piedi per DeAnthony Melton che si fionda verso il ferro degli Indiana Pacers e lo distrugge letteralmente! Che schiacciata per la guardia dei Grizzlies!

Drummond cancella Mo Bamba

La giocata difensiva della notte? Stiamo con Andre Drummond e la sua stoppata su Mo Bamba, respinto senza pietà.

