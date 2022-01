Ja Morant stende i Cavaliers

I Memphis Grizzlies passano a Cleveland e centrano la sesta vittoria di fila: decisivo il solito Ja Morant che segna il canestro del +2 e poi ruba palla e si invola per il +4 che chiude i conti. Ja in versione closer.

NBA LeBron guida i Lakers contro i Kings, Memphis fa 6 vittorie di fila 2 ORE FA

Myles Turner si prende la Mecca

Dopo aver indossato i panni di Darth Vader, Myles Turner stavolta interpreta la Statua della Libertà! Terrificante schiacciata del lungo degli Indiana Pacers al Madison Square Garden contro i Knicks.

LeBron James "Re" del quarto periodo

Senza il "Re", i Lakers non vanno da nessuna parte! LeBron James rientra nel quarto quarto coi suoi a -7 contro i Kings e segna 14 dei suoi 31 finali per ribaltare il risultato, compreso il canestro che sigilla il risultato. E lo fa notare...

Russell Westbrook e la mosca bianca

Finire una partita senza palle perse è un evento più unico che raro per Russell Westbrook. Una gara assimilabile ad una mosca bianca per Russ che nel match tra Lakers e Kings chiude senza turnover, la prima dal 14 marzo 2016: interrotta una striscia di 407 partite, la più lunga di sempre in NBA.

Ariza... Ci eravamo già visti?

Diverse le reincarnazioni di Trevor Ariza in maglia Los Angeles Lakers. La scorsa notte l'ex giocatore anche dei Rockets è partito in quintetto per i gialloviola, roba che non accadeva dal 13 giugno 2009, più di 12 anni: quel giorno i Lakers vinsero il titolo NBA nelle Finals contro gli Orlando Magic.

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

