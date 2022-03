Jackie Moon fa sorridere Klay e gli Warriors

Ad

Per rialzare il morale di Klay Thompson e dei Golden State Warriors, reduci da 5 sconfitte di fila, arriva in soccorso l'attore Will Ferrell nei panni di Jackie Moon, personaggio del film "Semi-Pro" del 2008, il preferito di Klay che si è anche travestito in passato a Halloween. La trovata ha funzionato perchè i Warriors han battuto i Clippers e Thompson ha chiuso con 20 punti: "È stato grandioso. Durante la riabilitazione, ogni volta che avevo una giornata no mettevo su Semi-Pro e subito cambiava il mio umore".

NBA Irving ne fa 50 e trascina i Nets, Golden State si rialza 3 ORE FA

Ja Morant la mette dal logo

Sul finire al ferro non ci sono problemi, sia in schiacciata, sia in acrobazia. Non contento, Ja Morant fa vedere di poter segnare anche da lontanissimo, persino dal logo! Stagione pazzesca della stella dei Memphis Grizzlies.

Il cinquantello irreale di Kyrie Irving

La questione vaccino non lo ha aiutato, ma quando è in campo Kyrie Irving è uno spettacolo unico. Come la scorsa notte a Charlotte, dove guida i Brooklyn Nets con 50 punti: è il terzo di sempre a fare 50 con meno di 20 tiri (15 su 19 dal campo, 9 su 12 da tre, 11 su 13 ai liberi) e chiude col 101% di true shooting, il più efficiente nella storia! E' anche il primo in NBA a registrare più partite da almeno 50 punti tirando col 75% dal campo e il 75% da tre. Chirurgico Kyrie.

La notte da record di Darius Garland

Darius Garland è sempre più l'uomo simbolo dei Cleveland Cavaliers. Firma il successo in casa dei Pacers con 41 punti, nuovo massimo in carriera, 13 assist e 5 rimbalzi. E' solo il quarto nella storia dei Cavs con una gara da 40+10, il primo da LeBron James nel 2010.

Cole, occhio alla testa

Pazzesca schiacciata in alley-oop di Cole Anthony degli Orlando Magic che rischia seriamente di sbattere con la testa sul bordo del tabellone. Sti ragazzi saltano troppo!

NBA Irving ne fa 50 e trascina i Nets, Golden State si rialza 3 ORE FA