Nikola Jokic come Wilt Chamberlain

Rafforza la propria candidatura a MVP Nikola Jokic dopo la prova monstre per firmare il successo dei Nuggets contro i Pelicans. Tripla doppia clamorosa da 46 punti (30 fra ultimo periodo e overtime) con 12 rimbalzi, 11 assist, 3 rubate e 4 stoppate, e diventa il secondo giocatore nella storia con una tripla doppia da 45 punti tirando col 70% (16 su 22 per il Joker). L'altro? "Mister 100 punti" Wilt Chamberlain.

NBA Tatum fa 54 e trascina i Celtics; tripla doppia pazzesca per Jokic 3 ORE FA

La magia di Brandon Ingram

C'è poco da commentare... Irreale jolly pescato da Brandon Ingram dei Pelicans!

Kevin Durant nel club dei 25.000

Con i 37 punti segnati contro i Celtics nella sconfitta dei Nets, Kevin Durant entra nel club dei giocatori che hanno segnato oltre 25mila punti in carriera: è il 23esimo nella storia e il terzo in attività a riuscirci. Congrats KD!

Record di triple per Bojan Bogdanovic

Secondo trentello stagionale, soprattutto nuovo primato di franchigia per Bojan Bogdanovic che insacca 11 triple su 18 tentativi per gli Utah Jazz contro i Thunder. Il croato finisce con 35 punti ed è il primo nella storia NBA a infilare più di 11 bombe in una gara, senza segnare alcun canestro da due.

L'esordio di Porzingis con Washington

Finalmente è arrivata la prima di Kristaps Porzingis con la maglia degli Wizards: il lettono scambiato da Dallas firma una prova da 25 punti, 5 rimbalzi, 2 stoppate e 7 su 12 al tiro nel successo di Washington contro i Pacers.

