Nikola Jokic e il gennaio da record

Impressionante il Joker che firma la sua sesta tripla doppia a gennaio nella vittoria dei Nuggets contro i Pelicans, la 12esima stagionale. Il serbo Nikola Jokic è il principale candidato al premio di MVP che già detiene, anche perchè è diventato il primo di sempre in NBA con oltre 400 punti, oltre 200 rimbalzi e oltre 100 assist in un singolo mese (407+202+129, e ancora una gara da disputare).

Russell Westbrook eguaglia Kobe Bryant

Avrà tanti difetti, ma lascia sempre sul campo tutto quello che ha. Russell Westbrook va vicino a guidare i Lakers al successo a Charlotte in una gara senza James e Davis, e in rimonta da -20 nel terzo periodo: l'ex OKC segna 16 punti nel quarto periodo, 30 nella ripresa, ma sbaglia il tiro della vittoria. I 30 punti in un tempo sono record per i gialloviola da Kobe Bryant nella sua ultima gara il 13 aprile 2016.

E Michael Jordan se ne va

Proprio a causa della rimonta dei Lakers, il proprietario degli Hornets Michael Jordan prende e se ne va dal suo posto. Fortuna per i suoi ragazzi che alla fine la gara l'han vinta lo stesso, sennò chi andava a dirlo a His Airness MJ?

Ja Morant festeggia l'All Star Game

Il modo migliore per celebrare la convocazione in quintetto all'All Star Game era una prestazione da urlo per far vincere la propria squadra. Ja Morant esegue, con la quinta gara consecutiva da almeno 30 punti e la tripla doppia contro i Jazz: il suo 30+10+10 è la tripla doppia con più punti nella storia dei Memphis Grizzlies.

San Antonio omaggia DeRozan

Accoglienza dolce, dolcissima, per DeMar DeRozan a San Antonio: il fresco All Star ha ricevuto un video tributo nella sua prima partita in casa degli Spurs, la sua squadra negli ultimi tre anni. Il finale per lui è però amaro visto che i suoi Chicago Bulls perdono contro i neroargento di Popovich.

