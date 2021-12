Kemba Walker accende la "Mecca" con 44 punti

Non è bastato per battere gli Wizards, ma il Madison Square Garden è tornato a vibrare grazie al suo beniamino Kemba Walker. "Cardiac Kemba", escluso e poi ripescato da coach Thibodeau, ha firmato 44 punti, 28 nel solo primo tempo, con 9 rimbalzi, 8 assist e 7 triple: non segnava così tanto dal 2019! Purtroppo però le sue squadre hanno vinto appena 5 gare su 19 quando lui va oltre 40. Losing effort Kemba.

Kyle Kuzma in versione "Grinch"

A rovinare la favola Kemba Walker è Kyle Kuzma che si trasforma in "Grinch" e cancella il Natale dei tifosi Knicks: sue le triple decisive per la vittoria degli Wizards a New York.

Bates-Diop e Johnson: notte perfetta!

Partita indimenticabile per Keita Bates-Diop, da sconosciuto a eroe per gli Spurs che battono a domicilio i Lakers: 30 punti con 7 rimbalzi e 11 su 11 al tiro, il quinto dal 2000 con un trentello senza errori (il primo nella storia degli Spurs).

Non da meno Cameron Johnson che firma 21 punti col 100% al tiro (5 su 5 da tre) nel successo dei Phoenix Suns sui Thunder. E' l'unico con Steve Nash e TJ Warren a firmare un ventello senza errori nella storia della franchigia.

I Lakers dicono addio (amaro) allo Staples Center

Dal giorno di Natale si chiamerà Crypto.com Arena: dopo oltre 20 anni lo storico palazzo di downtown Los Angeles non si chiamerà più "Staples". Peccato che i Lakers non chiudano proprio al meglio, perdendo di 28 punti contro i non entusiasmanti Spurs, la peggior sconfitta casalinga di questa stagione.

Doncic bene, Marjanovic decisamente meno

Imitare il canestro di spalla di Luka Doncic non è roba per tutti. Il gigante Marjanovic ci prova ma... è un disastro!

