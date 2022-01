Klay Thompson sta tornando... Klay Thompson

Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, i Golden State Warriors ritrovano il sorriso con un successo facile su Detroit. Soprattutto stanno ritrovando Klay Thompson che supera per la prima volta quota 20 punti, 21 per la precisione: 17 arrivano nel primo tempo, chiuso con una bomba sulla sirena che fa esplodere Curry e il Chase Center.

Towns clutch per i Twolves

Giocare al Madison Square Garden è sempre speciale per Karl-Anthony Towns, nato e cresciuto nel New Jersey, e col sogno di calcare il parquet della Mecca. Quella tra Knicks e Twolves era sempre la gara preferita da mamma Jacqueline, uccisa dal Covid nell'aprile 2020. E la scorsa notte KAT è decisivo per Minnesota con 20 punti e il canestro del definitivo sorpasso!

Che stoppata di Julius Randle

Il modo migliore per farsi perdonare una palla persa? Sprintare in difesa e cancellare l'avversario con una tonante stoppata! Esegue Julius Randle dei Knicks.

Trade a tre squadre: Forbes ai Nuggets

In attesa dei fuochi d'artificio, qualcosa inizia a muoversi sul mercato. Nella notte si è consumato uno scambio a tre squadre che porta il tiratore Bryn Forbes ai Denver Nuggets, l'ala spagnola Juancho Hernangomez ai San Antonio Spurs, mentre ai Boston Celtics arrivano da Denver PJ Dozier (infortunato e poi free agent in estate) e Bol Bol (fuori almeno 3 mesi per infortunio).

Myles Turner fuori un paio di settimane

Altre tegola per gli Indiana Pacers che perdono per almeno due settimane il centro Myles Turner per un problema da stress al piede sinistro. Una brutta notizia per Indiana sia in campo, sia fuori, visto che Turner è uno dei nomi più caldi sul mercato che si chiude il 10 febbraio.

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

