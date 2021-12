Kuzma esagerato

Giocata clutch di Kyle Kuzma, ennesima conferma del suo status di "Stradivari" nell'intonatissima orchestra di Washington. Poi però quell'esultanza provocatoria e plateale... Anche meno Kyle bello, stai giocando nella tank city 2021 per eccellenza, non sei a gara-7 al Chase Center, suvvia!

Obi Toppin showman

Schiacciata tra le gambe di uno dei giocatori più divertenti da guardare nella Lega, Obi Toppin...

Che tributo al Barba...

Il Barba torna a Houston e il Toyota Center gli tributa un omaggio da brividi. Once a Rocket Man, always a Rocket Man, per dirla alla Elton John! NBA ineguagliabile su questo versante...

... E che matti i Rockets!

15 sconfitte di fila e poi esaltante striscia di 7 vittorie consecutive, nell'ambito della stessa stagione, roba che non si era mai vista prima. Houston Rockets, fate un po' come vi pare!

Boston vs Boston

Brandon Boston non poteva che esaltarsi contro... Boston! Tripla a 360° sulla sirena del secondo quarto francamente difficile da decifrare: meglio guardarla, va'!

I risultati della notte

CLEVELAND CAVALIERS-CHICAGO BULLS 115-92

INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 122-102

CHARLOTTE HORNETS-PHILADELPHIA 76ERS 106-110

DETROIT PISTONS-WASHINGTON WIZARDS 116-119 OT

TORONTO RAPTORS-OKLAHOMA CITY THUNDER 109-110

MIAMI HEAT-MILWAUKEE BUCKS 113-104

MINNESOTA TIMBERWOLVES-UTAH JAZZ 104-136

HOUSTON ROCKETS-BROOKLYN NETS 114-104

MEMPHIS GRIZZLIES-DALLAS MAVERICKS 96-104

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 114-120 OT

SACRAMENTO KINGS-ORLANDO MAGIC 142-130

GOLDEN STATE WARRIORS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 104-94

L.A. CLIPPERS-BOSTON CELTICS 114-111

