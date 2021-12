Joe Johnson è la storia di Natale NBA

L'emergenza Covid porta anche a favole come quella di Joe Johnson, classe 1981, che viene richiamato in NBA dopo tre anni di assenza. E non da una franchigia qualunque, bensì dai Boston Celtics, quelli che lo scelsero al Draft del 2001 (c'erano ancora le Torri Gemelle a New York...). Il cerchio si chiude nella gara vinta coi Cavs, dove per "Iso Joe" c'è spazio negli ultimi 2' e firma un canestro dei suoi, ricevendo in cambio la standing ovation del pubblico del Garden. Se non è una favola di Natale questa...

Christian Wood in "Dunk of the night"

Per poco non si porta a casa il ferro Christian Wood! Il lungo dei Rockets firma la schiacciata più bella della notte.

Non si parla abbastanza di Shai Gilgeous-Alexander

Dopo la storica sconfitta con Memphis (-73), gli OKC Thunder sono 5-3 di record e gran parte del merito è di Shai Gilgeous-Alexander. Il talento canadese firma il successo sui Nuggets con la seconda tripla doppia in carriera - 27 punti, 11 rimbalzi e 12 assist - ed è responsabile per 51 dei 108 punti dei suoi. Con SGA in campo, le chance di vittoria dei Thunder sono molto, molto alte.

La sbracciata di Nikola Jokic

Queste cose le fa solo il Joker! Pazzesco assist di Nikola Jokic che ribalta il lato con una fucilata di mano sinistra per la tripla di Monte Morris.

La prima di Tacko Fall

Con i Cleveland Cavaliers in emergenza per il Covid, arriva la grande occasione per Tacko Fall! Il gigante senegalese, 228 centimetri, parte per la prima volta in quintetto e lo fa al Garden contro i Celtics, la franchigia che gli ha aperto le porte della NBA.

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

