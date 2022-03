Lo scherzetto di Luka Doncic

Il soprannome Luka Magic è tutt'altro che inappropriato per Doncic che con le sue giocate miete vittime in giro per la Lega. L'ultimo a cadere nella sua trappola è Moses Brown, lungo dei Cavs e suo compagno per un breve periodo a Dallas: casca nella finta, si perde Doncic e poi già sapete come finisce...

NBA Doncic implacabile coi Cavs, vittorie per Suns, Heat e Hawks 2 ORE FA

La schiacciata devastante di Davion Mitchell

Nelle ultime 5 gare, con Fox infortunato e Haliburton ceduto ai Pacers, Davion Mitchell ha preso in mano i Kings e sta viaggiando a 24 punti e oltre 8 assist di media. E ci aggiunge anche giocate sopra il ferro tonanti come la schiacciata contro la difesa schierata dei Rockets.

Rivers e l'espulsione assurda

Da Kevin Durant a Damian Lillard passando per Ja Morant: tante stelle NBA si sono indignate sui social per l'espulsione assurda di Austin Rivers. La guardia dei Denver Nuggets si è beccato il secondo fallo tecnico per aver "fintato" una gomitata a Lance Stephenson, il quale ha simulato andando indietro con la testa senza essere nemmeno sfiorato. "Non avevo mai visto in vita mia un'espulsione così ridicola: sul serio, mai", il tweet di Rivers.

Phoenix Suns il meglio della NBA

Nessuno può fermare questi Phoenix Suns: nona vittoria di fila sul campo degli Warriors e successo numero 62 in stagione in 76 gare, eguagliato il primato di franchigia. Squadra fortissima il cui record migliora ulteriormente quando le gare si decidono nel "clutch", col finale in equilibrio.

Satoransky: quando i punti non servono

Strana e rara stat-line per Tomas Satoransky nel successo di Washington su Orlando: 10 rimbalzi, 13 assist, ma 0 punti. E' il terzo nella storia con una doppia doppia senza punti dopo Josh Giddey (rookie dei Thunder, quest'anno) e Norm Van Lier nel 1971.

