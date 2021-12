I Suns non perdono mai: striscia da record

Phoenix si aggiudica l'atteso big match contro i Golden State Warriors e arriva a 17 vittorie consecutive, eguagliando il proprio record di franchigia! I Suns completano un mese di novembre perfetto e sono l'ottava squadra nella storia a riuscirci: prima di loro, le più recenti sono state i Warriors nel 2015 e i Rockets di D'Antoni, 17-0 tra il 28 gennaio e il 7 marzo 2018. Bollenti!

NBA Ai Suns il big match contro i Warriors, Lakers e Nets ok

Notte da incubo per Steph Curry: soffocato dai Suns

Il giocatore più atteso, ovvero Stephen Curry, è quello che "stecca" la partita fra Warriors e Suns. Merito della difesa perfetta di Phoenix che lo costringe alla peggior partita della carriera, playoff compresi (per la prima volta in stagione Golden State resta sotto i 100 punti!): per Steph appena 12 punti con solo 4 canestri su 21 tentativi (3 su 14 da tre). Fra 3 giorni avrà la chance di "vendicarsi".

Harden vola: schiacciata ed esultanza da diavolo!

E' un James Harden scintillante quello che firma la vittoria dei Nets nel caldissimo derby della Grande Mela coi Knicks: 34 punti, 10 rimbalzi, 8 assist, e una schiacciatona a rimbalzo a cui fa seguire un'esultanza da vero diavolo! Alla faccia del ciccione...

Malik Monk da casa sua

No LeBron, no problem per i Lakers che asfaltano i Kings a domicilio. Spicca la prova di Malik Monk da 22 punti, 6 su 10 da tre e +33 di plus/minus (statistica in cui comanda in casa gialloviola). Una delle sei bombe arriva da lontano, anzi, direttamente da Los Angeles!

Chris Boucher prima della sirena

Tempismo perfetto di Chris Boucher dei Toronto Raptors che attacca il ferro e schiaccia nel canestro prima del suono della sirena. Questa va dritta in Top 10!

Kamala Harris riceve la maglia dei Warriors da Steph Curry

