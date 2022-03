Curry ko, Kerr infuriato con Smart

Steph Curry è stato costretto a lasciare il campo nel secondo quarto della sfida extra lusso tra Golden State Warriors e Boston Celtics dopo un duro contatto con Marcus Smart. Fortuito? Coach Kerr non la pensa così e non le manda a dire... Intanto la stella dei Warriors si sottoporrà a risonanza magnetica per valutare l'entità del danno al piede.

La notte di Spencer

Con una tripla allo scoccare della sirena del quarto quarto Spencer Dinwiddie determina la sfida contro il suo passato, i Brooklyn Nets, regalando la vittoria di prestigio ai sempre più rodati Dallas Mavericks. Che giocata, sul consegnato di Doncic!

Kat vs Westbrook

La reazione di Karl-Anthony Towns all'airball di Russell Westbrook (l'ennesimo in stagione) è degna di LOL, versione stelle e strisce...

Bev vs Westbrook

Patrick Beverley con la consueta "finezza" definisce Westbrook spazzatura, dopo una rubata, mimando addirittura l'insulto. Giusto per essere chiari fino in fondo...

La risposta di Russell Westbrook

Con la consueta dose di umiltà e autocritica, al fuoco incrociato dei nemici...

