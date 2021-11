Harden "regala" 2 punti ai Pistons

Erroraccio brutto brutto di James Harden che perde la palla e addirittura regala un canestro facile a Saddiq Bey dei Pistons. Sarebbe bastato toccarla nella propria metà campo per interrompere il gioco e far ripartire i Pistons dalla rimessa. Coach Steve Nash non la prende bene... Il Barba prossimamente su "Shaqtin' a Fool".

NBA Knicks in rimonta sui Bucks, Golden State e Nets ok 2 ORE FA

Il parere di un giocatore vale più di qualsiasi altra congettura...

Steph Curry in versione stoppatore

I Golden State Warriors volano sul 7-1 di record e Stephen Curry è connesso anche in difesa, oltre che in attacco. Per una volta finisce negli highlights per due stoppate, sì, due stoppate, e non per le solite triple e giocate da marziano.

Rubio fa la conoscenza di Scottie Barnes

Il rookie dei Toronto Raptors impressiona ogni giorno di più grazie anche ad un corpo con leve interminabili. La sua ultima vittima è Ricky Rubio, il cui tentativo di andare a canestro viene cancellato da un'impressionante stoppata. La palla è finita in Catalogna.

Super rimonte per Knicks e Clippers

Che spreco... Per la prima volta in 25 anni più partite si chiudono col successo di una squadra che rimonta oltre 20 punti di svantaggio. E' successo a Milwaukee, coi Knicks che vincono di 15 dopo aver toccato il -21, e pure a Minneapolis, dove anche i Clippers risalgono da -21 e battono di 20 i Timberwolves.

Play of the night: Gary Payton II

Ci ha preso gusto Gary Payton II! La guardia dei Warriors, figlio dell'ex Sonics, decolla e schiaccia in testa al brasiliano Louzada, facendo esplodere la panchina di Golden State.

