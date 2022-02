Nemmeno la mascotte dei Bulls frena Booker

Non scatta proprio l'amore ra Devin Booker e le mascotte NBA: dopo lo screzio con quella dei Raptors, la scorsa notte è stato Benny da Bull a tentare di infastidire la stella dei Suns, senza successo. Scherzi a parte, Devin firma un'altra prova da All Star con 38 punti e firma il successo di Phoenix (17-3 in trasferta!).

Warriors a 9 vinte di fila. E Klay sempre più caldo

A Oklahoma City i Golden State Warriors trovano la nona vittoria di fila, la striscia più lunga in NBA. A chiudere il match è una bomba di Klay Thompson, il cui minutaggio è stato alzato a 30 minuti a gara: nelle ultime 6 viaggia a 19 punti di media col 45% su quasi 8 tentativi dall'arco.

Lu Dort plana sopra Curry

Devastante schiacciata a rimbalzo di Lu Dort contro gli Warriors. Steph Curry dev'essersela vista brutta, con un bulldozer come il canadese che gli è planato in testa.

Spida Mitchell col punto esclamativo

L'All Star Weekend si avvicina e Donovan Mitchell chiude il match tra Jazz e Knicks con una schiacciata windmill che avrebbe buone possibilità di vincere il Dunk Contest.

Lamelo e Murray all'All Star Game

La NBA ha scelto i sostituti per gli infortunati all'All Star Game di Cleveland: ad Est, al posto di Kevin Durant, è stato chiamato LaMelo Ball, l'elettrizzante playmaker degli Charlotte Hornets (di conseguenza Tatum scala fra i titolari); ad Ovest, al posto di Draymond Green, chiamato DeJounte Murray, guardia dei San Antonio Spurs, mago delle triple doppie. Per entrambi è la prima chiamata alla partita delle stelle.

