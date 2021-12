LeBron James nell'èlite delle triple doppie

La prestazione da 20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist non basta ai Los Angeles Lakers per vincere a Memphis contro i Grizzlies, ma permette a LeBron James di entrare in un ristretto club: è infatti il quinto di sempre a raggiungere le 100 triple doppie in carriera! Davanti a lui soltanto il compagno di squadra Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson e Jason Kidd.

NBA Memphis vanifica la tripla doppia di Lebron, bene Jazz e Spurs 2 ORE FA

No Morant, no problem per i Grizzlies

Impressionante la marcia dei Memphis Grizzlies, ancor più sorprendente per l'assenza della stella Ja Morant, infortunato e ora anche positivo al Covid. Memphis ha vinto 6 delle ultime 7 gare (15-11 il record, 4° a Ovest) trascinata da Jaren Jackson J. e Desmond Bane in particolare, che stanno tirando da tre col 38% e il 40% rispettivamente. This team is on fire!

"Winning Time", la serie TV sui Lakers dello Showtime

Uscirà a marzo negli Stati Uniti per HBO, ma il trailer ha già fatto drizzare le antenne a tutti gli appassionati. "Winning Time" è la serie sui Los Angeles Lakers degli anni '80, quelli dello "Showtime" di Magic Johnson, di coach Pat Riley (interpretato da Adrien Brody) e del proprietario Jerry Buss.

Il coast-to-coast di Embiid

Prende il rimbalzo, si mangia il campo con tre falcate e chiude con la schiacciata: contropiede impressionante di Joel Embiid che firma la giocata della notte!

Ron Harper Jr allo scadere: Rutgers batte Purdue

Lo spettacolo vero della notte cestistica americana arriva dal college NCAA, dove Rutgers batte Purdue, n.1 del ranking e ancora imbattuta. La decide con un canestro da metà, sulla sirena, Ron Harper Jr., una giocata in puro stile March Madness (anche se siamo a dicembre...). 70-68 il finale e 30 punti per Harper Jr. che sì, è il figlio del Ron Harper che giocava nei Chicago Bulls di Michael Jordan di metà anni '90.

Melo Anthony: "Stoppate e rubate? Difendo per la squadra"

