La vendetta di Evan Fournier

Partita irreale di Evan Fournier che guida i Knicks contro Boston, la sua squadra nella seconda metà della passata stagione. Per il francese 41 punti e 10 triple a segno, record assoluto per i Knicks assieme a JR Smith. Quando vede i Celtics Fournier esplode: 35 punti di media col 54% da tre in 3 gare, poco meno di 12 punti di media contro chiunque altro!

NBA Buzzer beater di RJ Barrett; Warriors e Suns primi a Ovest 2 ORE FA

Barrett firma una rimonta storica per i Knicks

Partita da libri di storia quella vinta allo scadere dai Knicks contro i Celtics. Quello di RJ Barrett è il primo game winner sulla sirena al Madison da David Lee nel 2006, 15 anni fa. Soprattutto, è solo la seconda vittoria di New York in 331 partite in cui si sono trovati ad un certo punto con uno scarto superiore ai 25 punti (l'altra, vittoria da -26 sui Bucks il 14 marzo 2004) nelle ultime 25 stagioni.

Chris Paul aka Point God

Nella NBA attuale non ci sono leader del calibro di Chris Paul: guida i Suns al successo sui Clippers con una tripla doppia da 14 punti, 10 assist e 13 rimbalzi (career high)! Prima tripla doppia in maglia Suns, 17a in carriera e terzo di sempre per gare da 10 punti e 10 assist dietro a due mostri come Stockton e Magic Johnson.

Grizzlies caldissimi

I Memphis Grizzlies sono senza dubbio la squadra più calda della NBA: contro i Pistons centrano la 7a vittoria di fila e sono 17-4 nelle ultime 21 partite con un margine di successo superiore ai 13 punti, nettamente primi. Ja Morant e soci non sono solo belli da vedere...

Dwyane Wade investe nel calcio

Come già LeBron James col Liverpool e Kevin Durant coi Philadelphia Union, anche Dwyane Wade investe nel calcio. L'ex stella dei Miami Heat fa infatti parte di un gruppo che ha rilevato il Real Salt Lake della MLS, lui che già è tra i nuovi investitori degli Utah Jazz, sempre con base a Salt Lake City.

Fois: "Chris Paul fa ogni cosa per vincere, lavora 24 ore al giorno"

