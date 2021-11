Wiggins-Towns: una volta eravamo amici...

Hanno giocato assieme ai Minnesota Timberwolves e si pensava potessero conquistare la Lega! Invece Wiggins è stato spedito agli Warriors e Towns è rimasto a Minnesota a fare la superstar (con successi alterni), ed è costretto pure a vederselo volare sopra la testa (due volte). Vola anche Golden State, 10-1.

Showtime Bulls: e Caruso si lecca le dita

I Chicago Bulls di questa stagione sono uno spettacolo da vedere e vincono pure. Stendono i Mavs di Doncic e regalano un'azione di squadra favolosa nata da un recupero di Alex Caruso e chiusa da una schicciata di LaVine. E come dice un famoso spot, se non ti lecchi le dita, godi solo a metà...

Kuzma for the win

Gli Wizards comandano l'Est! No, non è uno scherzo! L'ultimo successo stanotte a Cleveland firmato dal canestro negli ultimi secondi di Kyle Kuzma, arrivato dai Lakers in offseason con Harrell e Caldwell-Pope in cambio di Westbrook. KK ha firmato un personale parziale di 12-7 con 4 triple per stendere i Cavs!

Piovono triple al Madison Square Garden

Momentaccio per i Knicks che sono la 5a peggior difesa della Lega, dopo che lo scorso anno erano la terza. Nella notte sono i Bucks campioni NBA a passeggiare al Madison Square Garden con 26 triple segnate, un record alla Mecca. Ben 7 sono arrivate negli ultimi 5' e 7 sono anche quelle firmate da Pat Connaughton, insolito MVP.

La battaglia dei rookie: Cunningham-Green 1-0

Sfida attesissima a Houston dove andava in scena il primo confronto tra Cade Cunningham e Jalen Green, numero 1 e 2 dell'ultimo Draft NBA. Green vince il "duello", 23 punti a 20, e ci mette parecchio "trash talk", ma la partita la vincono i Pistons di un solidissimo Cade che parla di meno ma fa i famosi fatti.

Jokic perde la testa poi chiede scusa: "Ho fatto una cosa stupida"

