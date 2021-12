Ja Morant for the win

Finale di partita selvaggio a Phoenix dove i Memphis Grizzlies la spuntano contro i Suns. Decisivo Ja Morant che risponde alla tripla di Booker con un canestro totalmente folle a fil di sirena!

NBA Harden (39) fa volare i Nets, Morant batte i Suns sulla sirena 3 ORE FA

Wood colpisce un fan e gli regala due biglietti

Il più classico dei "colpito e affondato"! Christian Wood è un po' abbondante col suo passaggio verso un compagno e la palla arriva dritta sulla testa di un tifoso che stava tornando al suo posto, mandandolo letteralmente ko. La stella dei Rockets ha fatto sapere via social che il fan avrà due biglietti a bordocampo per una gara di Houston a sua scelta. Era il minimo Chris...

I Big Three dei Bulls sono esagerati

Al netto delle gare rinviate per Covid, i Bulls stanno volando, con 4 vittorie di fila e 9 delle ultime 11. Anche perchè DeMar DeRozan piazza 35 punti (31 di media a dicembre, 7 W consecutive con lui), LaVine ne aggiunge 30 e Vucevic piazza numeri storici con 24 punti, 17 rimbalzi, 6 assist, 4 stoppate e 4 triple. Questi Bulls fanno sul serio!

Monroe fa la conoscenza di Jaylen Nowell

Vista l'emergenza Covid, trova un contratto anche Greg Monroe, centro mancino visto negli ultimi due anni in Eurolega e che non giocava in NBA dal 2018-19. E' il 541esimo giocatore schierato quest'anno (record!) e, al termine della gara vinta dai suoi Timberwolves, ammette candidamente: "Jaylen Nowell ha giocato una gara straordinaria ma non voglio mentire, non avevo idea di chi fosse". Nowell autore di 29 punti con anche una schiacciata terrificante!

Il "Barba" Harden adora Los Angeles

Dopo aver guidato i Nets al successo col Lakers a Natale, James Harden si ripete anche contro i Clippers. Il Barba firma una prova da 39 punti, 8 rimbalzi e 15 assist, e Brooklyn ha vinto 6 delle ultime 7 gare.

Jokic perde la testa poi chiede scusa: "Ho fatto una cosa stupida"

