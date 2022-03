LeBron da record

Primo giocatore della storia dell'NBA a superare quota 50 punti sia prima dei 21 anni che dopo i 35, secondo di sempre per numero di punti messi a referto dopo i 35 anni (dietro a un certo Kobe Bryant)... Signore e signori, LeBron Raymone James Sr! Siamo tutti testimoni...

Matteo Berrettini testimone

... Compreso Matteo Berrettini, accorso alla Staples Center per ammirare da bordo parquet il suo idolo LeBron James nella sfida tra titani contro Steph Curry. Poteva scegliere occasione migliore il nostro tennista di punta? Probabilmente no. Non pago di tanta grazia cestistica, Matteo si è pure fatto immortalare con la leggenda della boxe Floyd Mayweather Jr.

Westbrook-Lakers, game over

È impossibile che Russell Westbrook torni a giocare con i Los Angeles Lakers il prossimo anno, filtra da radiomercato NBA. Il play californiano - protagonista sin qui di una stagione deludente, per usare un eufemismo - dovrà cercarsi una nuova sistemazione, dunque: chi gli offrirà un contratto da 47 milioni di dollari?

No Doncic, no problem!

La giocata della notte la autografa Dorian Finney-Smith, che regala la vittoria ai lanciatissimi Dallas Mavericks infilando la tripla decisiva. Mavs capaci di migliorare il proprio record anche senza l'uomo franchigia Luka Doncic. Che momento!

KAT onnipotente

Segnali di onnipotenza cestistica per Karl-Anthony Towns, autore di una prova da 36 punti, 15 rimbalzi, 5 assist, 3 stoppate e 13/17 dal campo. Troppo per i Portland Trail Blazers, decisamente troppo.

