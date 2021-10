Lakers corsari all'Alamo con LeBron James "assistant coach"

Prima trasferta della stagione per i Los Angeles Lakers che vincono in overtime a San Antonio con due grandi prestazioni oltre i 30 punti di Anthony Davis e Russell Westbrook . Tenuto a riposo LeBron James che però trova il modo di rendersi utile facendo l'allenatore aggiunto e dando consigli e indicazioni a tutti i compagni: che fai, non lo ascolti il "Re"?!

Infortunio per Jokic e rissa Whiteside-Green

A Salt Lake City va in scena un big match nella Western Conference tra Utah Jazz e Denver Nuggets e lo scontro diventa letterale a 5' dalla fine quando Hassan Whiteside e JaMychal Green vengono espulsi dopo aver sfiorato la rissa: soliti spintoni a rimbalzo, qualche parola non proprio da "Oxford" e poi immediato l'intervento dei compagni a separarli... La preoccupazione vera per Denver riguarda l'MVP in carica Nikola Jokic, uscito poco prima dell'intervallo per un colpo al ginocchio destro fortuito subito da Rudy Gobert, e mai più rientrato mentre stava dominando con 24 punti 6 rimbalzi e 6 assist. Dovrebbe essere solo una contusione ma si attende l'esito degli esami: i Nuggets tremano visto che sono già senza l'altra stella Jamaal Murray.

I Warriors vanno 4-0 come nel 2015-16: bene il "cognatino" Damion Lee

Prosegue l'ottimo inizio di stagione dei Golden State Warriors che restano imbattuti, 4-0 come Jazz e Bulls (i primi dal 1985-86 a vincere tutte e quattro le gare pur essendo in svantaggio all'intervallo). Per i "Dubs" è il miglior avvio dal 2015-16, quando terminarono la regular season col bilancio migliore della storia della Lega, 73-9. Nella notte però hanno dovuto soffrire per vincere sul campo dei giovani Thunder: pesano i 20 punti in uscita dalla panchina di un sempre più convincente Damion Lee, che a suon di prestazioni si sta meritando minuti, replicando a chi lo considera solo un "raccomandato" essendo il cognato di Stephen Curry, il "capo della baracca" (è il marito di Sydel Curry).

I Knicks sfatano il tabù 76ers dopo 15 sconfitte

Terzo successo su quattro gare per aprire la stagione dei New York Knicks che al Madison Square Garden superano i Philadelphia 76ers , sempre alle prese col "caso" Ben Simmons. Molto convincenti i newyorkesi che sfatano il tabù Philly contro cui avevano perso le ultime 15 sfide: non li battevano dal 12 aprile 2017, quindi circa 4 anni e mezzo fa. Un evento per la stella dei 76ers Joel Embiid che in carriera non aveva mai perso coi Knicks, 12-0 prima di questa notte.

Shaq, Chuck e il loro "Mondiale di palloncino"

Tra le cose più divertenti della NBA c'è sicuramente lo studio di TNT con Shaquille O'Neal, Charles Barkley, Kenny Smith e Earnie Johnson. L'ultima chicca è stata replicare il "Mondiale di Palloncino", la cui prima edizione si è tenuta negli scorsi giorni ed è stata vinta dal Perù in finale contro la Germania. C'è poco da spiegare, guardate!

