Lebron versione Grinch

15 mila dollari di multa per i "gesti osceni" sfoggiati dopo la tripla contro Indiana e un warning per "linguaggio inappropriato" dopo il medesimo match. Se continua così solo carbone nella calza della Befana per il Re...

Che spavento, Ja!

Dopo l'uscita dal campo contro Atlanta si temeva il più grave degli infortuni al ginocchio, per fortuna si tratterebbe "solo" di una distorsione al ginocchio (in attesa di ulteriori esami). Perdere il giocatore più esplosivo della Lega per il resto della stagione sarebbe una tegola enorme! Dita incrociate!

Game winner di Graham

L'ombrellino sul long drink questa notte lo ha messo Devonte' Graham con questa robina qui:

No-Look insensato di Facu

Un tocco di "Campazzo-magic" non guasta mai, specie durante giornate uggiose...

Momento Shaqtin

Visione periferica non esattamente celestiale per Green dei Bulls, con il consegnato alla panchina avversaria!

Top 5: le giocate migliori dell'8a giornata. Totè, che schiacciata!

