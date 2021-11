Il Re è sempre il Re

Tornato in campo dopo la gara di squalifica per la zuffa con Stewart a Detroit , LeBron James sfodera una prova fenomenale per far vincere i Lakers in overtime a Indianapolis (6-3 con lui, 4-7 senza). Il Re chiude con 39 punti e 6 assist (395esima gara da 30+5, record NBA): mette due bombe pesantissime e 8 dei 12 punti dei gialloviola nel supplementare.

Durant supera l'idolo Iverson

Prosegue la risalita di Kevin Durant nella classifica marcatori All-Time NBA. La stella dei Brooklyn Nets, coi 21 punti segnati a Boston, ha superato Allen Iverson (24.368) al 25esimo posto di tutti i tempi, e ora ha nel mirino Ray Allen (24.505). "Iverson, era nel Pantheon per me. Uno di quei ragazzi che emulavo ogni volta che uscivo a giocare", ha detto KD che della zona di Washington, dove "The Answer" ha giocato al college a Georgetown.

La schiacciatona (non valida) di Anthony Edwards

I Minnesota Timberwolves sbancano Miami grazie ad un super Anthony Edwards, autore di una prova da 33 punti, 14 rimbalzi e 6 assist, numeri che, a 20 anni e 111 giorni, lo rendono il più giovane Timberwolves con una gara da 30+10+5. Peccato che la sua giocata più bella - una schiacciatona sorvolando Gabe Vincent -, sia invalidata per fallo in attacco.

Lamelo... Bene ma non benissimo

Non una bella figura per LaMelo Ball che, tutto solo in contropiede, vuole esagerare con lo spettacolo e sbaglia la schiacciata tentando un "auto alley-oop". Coach Borrego, infuriato per i due punti sprecati, lo ha immediatamente sostituito, con lo stesso Ball che ha ammesso il suo errore. Gli Hornets hanno comunque vinto alla fine.

Poole e Barnes da lontanissimo allo scadere

Non c'è molto da dire: Jordan Poole dei Warriors e Scottie Barnes dei Raptors centrano il bersaglio sulla sirena e da distanza siderale.

