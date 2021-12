La scalata di LeBron James al trono dei marcatori

I record di precocità per punti segnati sono tutti suoi, il primo ad arrivare a 1000 e anche il primo a scollinare quota... 36.000! Coi 32 segnati contro i Rockets (tripla doppia con 12 rimbalzi e 10 assist), il futuro 37enne prosegue la sua scalata e vede avvicinarsi il secondo posto di Karl Malone, 36.928, mentre è ancora lontana la vetta di Kareem Abdul-Jabbar, 38.387. Nulla però è precluso a King James.

Steph Curry, 3000 e oltre

Senza Draymond Green è una serata difficile per i Warriors che perdono in casa con Denver, ma Stephen Curry riesce comunque a centrare un altro traguardo: è il primo giocatore di sempre a superare quota 3000 triple in carriera, lui che già detiene il record assoluto per bombe realizzate! Inoltre ha eguagliato il record che già gli apparteneva con 157 gare consecutive con almeno un canestro dall'arco.

La prima volta di Tobias Harris

La partita numero 705 in carriera in regular season è quella buona per stampare la prima tripla doppia in carriera. Tobias Harris chiude con 19 punti, 12 rimbalzi e 10 assist nella vittoria dei 76ers a Toronto coi Raptors.

Anche Franz Wagner per il Rookie of the Year

Barnes, Mobley, Cunningham e... Franz Wagner! Il tedesco degli Orlando Magic si inserisce di forza nella corsa al premio di matricola dell'anno con una prova clamorosa da 38 punti, career high, 12 su 20 al tiro e 10 su 10 ai liberi, nella sconfitta dei Magic contro i Bucks. E' il terzo rookie nella storia di Orlando a segnare almeno 38 punti in una gara dopo Dennis Scott e Shaq O'Neal!

L'infortunio di Ricky Rubio

Enorme preoccupazione in casa Cleveland Cavs, la squadra sorpresa della stagione NBA, per l'infortunio di Ricky Rubio, uno dei motivi del successo della franchigia dell'Ohio. Il playmaker spagnolo, sul finire della gara coi Pelicans (23 punti, 13 rimbalzi e 9 assist per lui), si è accasciato a terra tenendosi immediatamente il ginocchio sinistro: si attendono gli esiti degli esami ma c'è grossa preoccupazione. "Siamo completamente distrutti. Stava avendo una stagione fantastica", ha detto il compagno e amico Kevin Love.

