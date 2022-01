LeBron fa volare i Lakers: è meglio di Jordan

Ad

Momento stellare per il Re che, giocando da centro, sfiora la tripla doppia (32 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, più 4 recuperi e 3 stoppate) e firma la quinta vittoria in fila dei suoi. Dal 1975, nessuno ha mai piazzato una gara da almeno 30-5-5-3-3 dopo i 34 anni: LeBron James ne ha 37! Ed è arrivato a 10 partite di fila con almeno 25 punti come Michael Jordan, che però ne aveva 34...

NBA LeBron batte Gallinari, Antetokounmpo meglio di Durant 3 ORE FA

Lo showtime dei nuovi Lakers

Quando dici Showtime, pensi ai Lakers di Magic Johnson degli anni '80. Anche quelli attuali non sono male quando possono scatenarsi in contropiede, con il "vecchietto" LeBron James ad andare sopra il ferro per la schiacciata al volo.

La prima volta di Fred VanVleet

Prestazione da All Star di Fred VanVleet che guida Toronto al successo sui Jazz con la prima tripla doppia in carriera: 37 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, quella col maggior numero di punti nella storia dei Raptors. Comanda la classifica Kyle Lowry con 16 triple doppie con la maglia dei canadesi.

L'assist secondo Nikola Jokic

Tutto il "Joker" che c'è in Nikola Jokic: stoppa, parte in contropiede e poi smazza un tracciante "no look" per mandare Green ad inchiodare!

L'assist secondo Joel Embiid

Post basso, spalle a canestro e occhi nella nuca per Jo-Jo Embiid che in maniera inspiegabile vede il taglio di Thybulle e lo serve per la schiacciata rovesciata!

NBA Durant: "Non posso obbligare Irving a vaccinarsi" UN' ORA FA