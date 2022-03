Schiacciata mostruosa del Re

Ad

L'Imperatore della Lega è sempre lui, al 19esimo anno di militanza. Nonostante in questo momento i suoi Los Angeles Lakers siano "spazzatura". Che atleta mostruoso... Infinito!

NBA Irving ne fa 50 e trascina i Nets, Golden State si rialza IERI A 07:26

Lesa Maestà

Atto di lesa maestà da parte del veterano Eric Gordon, che si toglie lo sfizio di scavigliare nientemeno che LeBron James. Così, con nonchalance...

Suns ai playoff

Non è un caso che il primo posto per i playoff 2022 sia stato occupato dai Phoenix Suns dopo la vittoria di stanotte in casa dei fortissimi Miami Heat. Già, la franchigia dell'Arizona è contestualmente quella che gioca la miglior pallacanestro della Lega... Nessuno si stupirà!

Jazz 94-Blazers 43

È successo davvero, a un certo punto della sfida tra Utah Jazz e Portland Trail Blazers il punteggio recitava così. Non un segnale edificante per la competitività della Lega... E poco importa se durante il garbage time i derelitti Blazers abbiano "ricucito" il gap fino a salvare la faccia. Si fa per dire!

Maledizione Knicks per Doncic

4-0 il "record" di Luka Doncic nella sua Dallas contro i "redivivi" New York Knicks. Bizzarra maledizione per l'uomo franchigia dei Mavericks!

NBA Resurrezione Knicks, Lakers incubo infinito, Giannis show 2 ORE FA