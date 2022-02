Altro record per LeBron James: superato Kareem

Un'altra sconfitta per i suoi Lakers, in volata con Golden State, con anche un errore pesante in lunetta nei secondi conclusivi. LeBron James può consolarsi con l'ennesimo record della sua carriera, uno di quelli importanti, perchè supera Kareem Abdul-Jabbar e diventa il miglior marcatore di sempre in NBA sommando regular season e playoff: il Re arriva a 44.157 davanti ai 44.149 di Kareem che però resta al comando considerando solo la regular season, 38.387 contro i 35.526 del nativo di Akron.

NBA Dominio Embiid, Suns inarrestabili; Curry batte Lebron 2 ORE FA

Klay Thompson bollente nel quarto periodo

Assomiglia sempre di più a quello pre doppio infortunio Klay Thompson! Segna 16 punti nel solo quarto periodo, 33 complessivi, e firma la vittoria in volata dei Golden State Warriors sui Lakers. "Klay è speciale, va aldilà di segnare dei tiri. L'elettricità che trasmette al palazzo non è quantificabile", ha detto coach Steve Kerr.

Embiid con la schiacciata della notte

In attesa di dividere il campo con James Harden, a Philadelphia comanda Joel Embiid! Piazza la tripla doppia da 40 punti, 14 rimbalzi e 10 assist per piegare Cleveland (prima tripla doppia doppia da 40 punti per i 76ers da Wilt Chamberlain nel 1968) e posterizza Jarrett Allen con una schiacciata devastante, una delle più belle della stagione.

La stoppata decisiva di Jokic

Un Nikola Jokic in formato MVP da 28 punti, 15 rimbalzi e 6 assist lancia i Denver Nuggets a Toronto: il Joker impreziosisce la sua gara con la stoppata a fil di sirena su Anunoby che stoppa la striscia di 8 successi dei Raptors.

Lo slalom di Kyrie Irving

Pochi dubbi che Kyrie Irving sia il miglior giocatore della NBA con la palla in mano! Semina tutta la difesa dei Miami Heat e va a segnare un canestro pazzesco: non bastano i suoi 29 punti per evitare ai Nets l'11esima sconfitta di fila.

