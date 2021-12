LeBron supera Kobe per punti a Natale

Non bastano per regalare la vittoria ai Lakers contro i Nets, ma i 39 punti segnati da LeBron James gli valgono il sorpasso a Kobe Bryant nella classifica dei cannonieri nel Christmas Day. Il Black Mamba resta a 395 in 16 gare giocate, il "Re" arriva a 422 con lo stesso numero di partite.

Stephen Curry finalmente oltre i 20 punti

Aveva detto che non amava scendere in campo a Natale perchè aveva sempre giocato male: infatti, in 8 Christmas Day in carriera, mai aveva superato i 19 punti. Contro i Suns è tutt'altra storia, trascina i Warriors al successo con 33 punti (ne genera in tutto 52 dal fatto di essere quasi sempre raddoppiato) e arriva a quota 2.999 triple in carriera. Altro primato in vista...

Walker, Harden e Westbrook in tripla doppia

Prima di questa notte c'erano state 9 triple doppie il giorno di Natale. Poi ne sono arrivate addirittura 3: quella di Kemba Walker da 10 punti, 10 rimbalzi e 12 assist nella vittoria dei Knicks su Atlanta, quella di James Harden da 36 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nel successo dei Nets sui Lakers di un altro "tripladoppista" come Russell Westbrook, 13 punti, 12 rimbalzi, 11 assist (loro due i primi avversari in tripla doppia a Natale).

Un Patty Mills straripante

Senza Durant e Irving, è Patty Mills a spalleggiare James Harden nella vittoria dei Nets a Los Angeles. L'australiano firma il secondo trentello stagionale (34 punti, eguagliato il massimo in carriera), e manda a segno 8 triple, record per il giorno di Natale. Tra l'altro Mills e Harden sono i primi due compagni ad andare oltre i 30 punti nel Christmas Day da Kevin Johnson e Charles Barkley coi Suns nel 1993!

Giannis e la rimonta dei Bucks

Ha rischiato di non giocare per essere finito nel protocollo anti Covid: alla fine però c'è ed è decisivo per la vittoria in rimonta da -19 dei Bucks sui Celtics! Giannis Antetokounmpo chiude con 36 punti, 12 rimbalzi, 5 assist, 3 stoppate (una clamorosa nel finale) e guida Milwaukee negli ultimi 5 minuti, da -12 (96-108) al +4 finale (117-113). I campioni in carica sono 13-2 di record coi Big Three in campo (Giannis, Middleton e Holiday), 9-11 senza.

