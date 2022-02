Embiid sempre più candidato MVP

Per la candidatura a MVP, il nome di Joel Embiid è sempre più caldo. Il centro del Camerun guida i 76ers al successo a Chicago con 40 punti e 10 rimbalzi (meglio di DeRozan, 45), e rimane imbattuto contro i Bulls, 10-0. E' il primo 76ers con almeno 7 quarantelli in stagione dai 15 di Iverson nel 2005-06, e arriva a 20 gare consecutive con almeno 25 punti, secondo solo a The Answer (27 in fila nel 2000-01 quando fu MVP).

Jokic sempre più candidato MVP

Il Joker vuole rimanere MVP della NBA. Contro i Nets Nikola Jokic stampa la 14esima tripla doppia stagionale, la 71esima in carriera ed eguglia il leggendario Wilt Chamberlain come unico nella storia con più triple doppie da almeno 25 punti e l'80% al tiro. Inoltre è a -7 da Wilt per numero di triple doppie per un centro.

I poster di Dosunmu e Jaylen Brown

Una delle giocate che più gasano è quando un estero, magari una guardia, decollano e schiacciano sulla testa di qualche gigante che popola l'NBA. Nella notte arrivano poster firmati da Ayo Dosunmu dei Bulls contro Drummond, e Jaylen Brown dei Celtics che inchioda in faccia a Mo Bamba.

Crisi Nets e l'affare Harden

"No, non stiamo cedendo Harden. Ho parlato con James, vuole rimanere qui e per molto tempo". Le parole di Steve Nash sulle voci che vorrebbero imminente uno scambio tra il Barba e Ben Simmons dei 76ers. Intanto i Nets calano a picco: a Denver arriva l'ottavo ko di fila e Brooklyn scivola in zona Play-In ad Est.

I Cavs prendono Caris LeVert

Da svariate settimane si sa che gli Indiana Pacers vogliono cedere Caris LeVert e che i Cleveland Cavaliers lo vogliono prendere. Ieri sera lo scambio si è completato, con la guardia che passa ai Cavs in cambio del contratto in scadenza di Ricky Rubio (infortunato) e di tre scelte al Draft 2022. Cleveland aggiunge talento e punta a fare strada nei playoff.

