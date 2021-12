Il miglior Lillard della stagione

Ad

Finalmente "Dame Time"! In una stagione complicata per lui e per i Blazers, Lillard firma la vittoria sugli Hornets con 43 punti con 12 su 19 al tiro. Sono 40 quarantelli in carriera, il 25esimo a riuscirci nella storia NBA: è inoltre il quarto con 40 partite da almeno 40 punti negli ultimi 10 anni assieme a Westbrook, Harden e Curry.

NBA Vincono Warriors e Nuggets, bene anche Spurs e Pelicans UN' ORA FA

Standing ovation per Isaiah Thomas

In meno di tre giorni è passato dalla G-League al ritorno sul parquet coi Lakers: Isaiah Thomas firma 19 punti in 22' nella sconfitta contro i Timberwolves e si è anche preso una bella dose di applausi dal pubblico di Minneapolis. Meritati per il piccolo grande uomo di Seattle.

Steph Curry prosegue il suo show

Archiviato e festeggiato il record, Stephen Curry non si ferma, firma la vittoria dei Warriors a Boston con 30 punti e 5 triple segnate. Arriva in tutto a 150 canestri dall'arco in 28 partite: nessuno era mai stato così veloce nella storia NBA, ma non poteva essere che lui a stampare questo ennesimo primato.

Il tunnel di Campazzo a Gallinari

Lo conosciamo, Facu is Magic! Questa volta la vittima di Campazzo è Danilo Gallinari che viene infilato dall'assist-tunnel dell'argentino per il canestro di Jeff Green.

Beverley aiuta l'arbitro ed evita l'infrazione

Una mano non la si nega a nessuno... Patrick Beverley recupera il pallone, aiuta l'arbitro a rialzarsi (caduto dopo un contatto fortuito con un tifoso della prima fila), e riesce anche a superare in tempo la metà campo. Serve altro?

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

NBA Kyrie Irving torna coi Nets per le gare in trasferta 10 ORE FA