I Suns di Booker come quelli di Nash

I Warriors e Curry incantano, ma non dimentichiamoci dei Phoenix Suns! Successo contro Dallas e decima vittoria di fila, roba che non accadeva dal 2010, quando al timone c'era Steve Nash. I vice campioni stanno volando sulle ali di Devin Booker e Chris Paul (14 assist e 0 perse, 46esima volta in carriera).

NBA Giannis show, Decima Suns, Portland rimonta Chicago 2 ORE FA

Franz Wagner si prende La Mecca

Si dice che quando una cosa la si fa a New York, vale di più perchè è la capitale del mondo. Copertina obbligata per il rookie dei Magic Franz Wagner che prende il volo e schiaccia in testa alla difesa dei Knicks.

L'assist da favola di Josh Giddey

L'australiano Giddey è un rookie molto particolare, unico, e lo si vede in ogni cosa fa. Soprattutto quando passa la palla: qui col "bullet pass", un proiettile, per far segnare Robinson-Earl.

Il "non-assist" di Tyler Herro

Passaggio perfetto, fin troppo, di Herro per Butler! Talmente preciso, che la guardia da Kentucky manda il pallone direttamente a canestro senza bisogno dell'intervento di Jimmy... "di giustezza".

Giannis è lo Shaq O'Neal di questa era

Non c'è un giocatore più dominante del "Greek Freak" nell'NBA moderna. Giannis Antetokounmpo lo ribadisce nel successo dei suoi Bucks contro i Lakers in cui chiude con 47 punti e 18 su 23 al tiro, oltre il 78%! Numeri che, contro i gialloviola, non si vedevano proprio da Shaq nel 1995!

