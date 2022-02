Morant show a Orlando

Il circo Ja Morant prosegue il suo tour negli Stati Uniti: la scorsa notte ha fatto tappa a Orlando, sede anche di Disney World, e la stella dei Grizzlies ha messo in piedi il solito show tra assist e schiacciate.

Ritorno rumoroso per LeBron James

Dopo 5 gare saltate per infortunio, LeBron James torna in campo e firma il successo dei Lakers contro i Knicks con una roboante tripla doppia da 29 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. E' la 15esima dopo i 35 anni, record assoluto NBA (il secondo è Kidd con 8).

RJ Barrett conquista Hollywood

La sua grande prova non è bastata ai Knicks per vincere, ma RJ Barrett si è preso con merito le luci di Hollywood. La giovane stella di New York chiude con 36 punti, nuovo massimo in carriera, e firma anche la bomba che manda la partita al supplementare.

Molto più che tifosi Knicks

Questi fan dei Knicks apparsi nelle prime file della Crypto.com Arena di Los Angeles vanno ben oltre il concetto di tifo: sono vestiti di tutto punto anche per entrare in campo, in caso di emergenza infortuni per coach Thibodeau.

Gemelli Martin: prima volta contro

C'è sempre una prima volta... La gara di Charlotte tra Hornets e Heat è stata la prima occasione in assoluto in cui i gemelli Cody e Caleb Martin si sono ritrovati contro nelle rispettive carriere. Mai finora avevano giocato da avversari dopo il college assieme a Nevada e l'inizio dell'avventura NBA a Charlotte.

