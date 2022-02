Simmons chi? I 76ers hanno Maxey

Se Philadelphia non sta avendo tutta questa fretta di scambiare il "desaparecido" Ben Simmons è perchè può godersi la crescita straripante di Tyrese Maxey. E' lui con 33 punti e 8 assist a guidare i 76ers al successo sui caldissimi Grizzlies, pur senza Embiid: Philadelphia è 15-3 nelle ultime 18 gare!

Ja Morant porta i Grizzlies all'overtime

Canestri mai banali per Ja Morant, che realizza in acrobazia nei secondi conclusivi i due punti che valgono il pareggio per i Grizzlies a Philadelphia. Nel supplementare sono i 76ers a prevalere.

Porter provoca, Curry risponde a modo suo

La marcatura fisica, le "provocazioni" di Kevin Porter Jr non hanno avuto l'effetto sperato contro Stephen Curry, anzi. La stella dei Golden State Warriors ha risposto sul campo con 40 punti e 7 triple, 21 nel solo ultimo periodo per il successo dei Warriors a Houston. "Non ho notato nessun gesto particolare, né provocazione o trash talking da parte di Kevin Porter Jr.: sono il primo però a incoraggiarlo caldamente di farlo", ha detto coach Steve Kerr.

Josh Giddey nella storia dei Thunder

Non se ne parla troppo ma Josh Giddey è una gemma rara pescata da Presti per gli Oklahoma City Thunder all'ultimo Draft. Il talento australiano firma una gara da 14 punti e 12 rimbalzi nel successo sui Blazers, l'11esima doppia doppia stagionale, nuovo record di franchigia per un rookie davanti alle 10 di Westbrook! Inoltre è il più giovane a firmare almeno 500 punti, 200 rimbalzi e 200 assist nelle prime 45 gare da un certo LeBron James.

Stagione finita per Joe Ingles

I timori iniziali si sono rivelati tali per Joe Ingles: l'australiano degli Utah Jazz si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, per lui stagione finita e avrà davanti a sè un lungo stop.

