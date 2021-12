Chimezie Metu re della notte

Aveva mostrato lampi di talento con la Nigeria alle Olimpiadi di Tokyo, stanotte Chimezie Metu si è preso il palcoscenico della NBA con la tripla della vittoria per i Sacramento Kings contro Dallas. Solo rete!

Ja Morant ama sfidare i Lakers

Dopo i 40 segnati all'allora Staples Center il 24 ottobre, Ja Morant firma 41 punti nella vittoria dei suoi Grizzlies in casa coi Lakers (con 10 rimbalzi e 6 triple). E' il secondo giocatore a segnare 40 o più punti contro LeBron James più volte nella stessa stagione: l'altro è Carmelo Anthony, due volte nel 2011-12.

Devin Booker nel club dei 10.000

Prosegue nella sua eccellente stagione Devin Booker che guida i Suns al successo su OKC con 38 punti e 6 triple a segno (career high eguagliato). Soprattutto D-Book scollina quota 10mila punti in carriera, il settimo più giovane di sempre dopo LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony, Tracy McGrady e Giannis Antetokounmpo. E' però l'unico con LeBron e KD con anche 800 triple prima dei 26 anni.

Periodaccio per LeBron James

Non è un gran momento per LeBron James che, dopo aver superato i 36mila punti in carriera, firma un'altra prova sontuosa ma che non basta a far vincere i suoi Lakers. L'ormai 37enne King James (30 dicembre 1984), firma la sesta gara di fila oltre i 30 punti e contro Memphis eguaglia il proprio record personale con 8 triple. Risultato? Quinto ko!

Il dress code di Myles Turner

Non è nè carnevale, nè Halloween, però Myles Turner ha deciso di presentarsi così alla gara tra Pacers e Hornets, vestito da Darth Vader, il cattivo di "Guerre Stellari".

