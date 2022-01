Miles Bridges incanta il Madison Square Garden

Non c'era momento migliore per Miles Bridges per firmare una prestazione da urlo: al Madison Square Garden di New York, la Mecca, e nel giorno dedicato a Martin Luther King! La stella degli Hornets distrugge i Knicks col suo massimo in carriera, 38 punti (22 nel solo primo quarto), cui aggiunge 12 rimbalzi, 5 assist e un canestro "jordanesco" in rovesciata!

Westbrook e il poster a Gobert

LeBron James aveva promesso un miglioramento ai tifosi dei Lakers ed è subito arrivata la vittoria contro gli Utah Jazz! Un successo impreziosito dal Big Play di Russell Westbrook che letteralmente decolla sopra Rudy Gobert e gli stampa la schiacciata in faccia.

Kuzma e il poster a Embiid

Stagione notevole quella di Kyle Kuzma, rigeneratosi a Washington dopo l'addio ai Lakers. Contro Phila piazza 15 punti, 16 rimbalzi (18esima doppia doppia, più dei vari Towns, Doncic, Tatum e LeBron) e un tonante schiacciata in testa al gigante Embiid!

Scottie Barnes e il coast-to-coast

Sulle doti atletiche di Scottie Barnes non c'erano molti dubbi! Il rookie dei Raptors si mangia il campo con quattro falcate e inchioda una super schiacciata spazzando letterlmente via i giocatori di Miami.

Ja Morant, il "360" e poi la rissa

L'aria è piena di elettricità quando in campo c'è Ja Morant che segna canestri ai limiti della realtà come quello contro i Bulls dopo aver fatto un giro di 360 gradi in volo. Poi, già che c'era, si becca con Tony Bradley e serve l'intervento di Stevens Adams, il suo bodyguard personale.

Jokic perde la testa poi chiede scusa: "Ho fatto una cosa stupida"

