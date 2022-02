Il buzzer beater di Monte Morris

Ad

Monte Morris for the win! I Denver Nuggets infliggono ai Warriors la quarta sconfitta nelle ultime cinque col canestro sulla sirena della guardia, una bomba che gela il Chase Center e fa esplodere la gioia dei suoi compagni, Nikola Jokic in primis, autore dell'assist che è valso il bersaglio del definitivo 117-116.

NBA Super rimonta Nets, Knicks ko. Lebron fa 33 e batte i Jazz 26 MINUTI FA

Cam Thomas e la rimonta dei Nets sui Knicks

Seconda vittoria dei Brooklyn Nets che sbancano il Madison rimontando da -28 contro i New York Knicks. Decisivo il rookie Cam Thomas con 21 punti, 16 nel quarto periodo! E' crisi per i Knicks che sono 3-13 nelle ultime 16, le ultime tre perse facendosi rimontare un margine in doppia cifra.

LeBron guida i Lakers ma c'è ansia per Davis

Successo in rimonta dei Lakers in casa contro gli Utah Jazz con 33 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di LeBron James: il Re firma la 23esima gara di fila con almeno 25 punti ed eguaglia il mitico Elgin Baylor con la striscia più lunga in maglia gialloviola. La nota stonata è la distorsione alla caviglia per Anthony Davis, uscito anzitempo dal campo: si teme un altro stop per la star da Kentucky.

Josh Giddey da record con le triple doppie

Non una, non due, bensì tre. Josh Giddey, talento degli Oklahoma City Thunder, diventa il secondo rookie di sempre in NBA assieme a Oscar Robertson con tre triple doppie consecutive: per l'australiano ci sono 17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nel ko dei Thunder contro gli Spurs.

DeRozan sorpassa Wilt Chamberlain

Incredibile la marcia di DeMar DeRozan che guida i Chicago Bulls al successo sui Kings con 38 punti con 16 su 27 al tiro e diventa il primo giocatore di sempre con 7 gare di fila da almeno 35 punti col 50% dal campo. Superate le 6 del leggendario Wilt Chamberlain.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA