Un altro record per Ja Morant

Ci pensano i Grizzlies a spegnere DeMar DeRozan e i Chicago Bulls. Colpo esterno per Memphis trascinata manco a farlo apposta da Ja Morant che aggiorna il suo massimo in carriera con 46 punti, più le solite giocate da highlights. Si tratta del nuovo massimo di punti nella storia dei Grizzlies in regular season e il quinto quarantello stagionale per Ja, unico in maglia Memphis con più partite da 40 o più nella stessa stagione.

NBA Irving rimette le ali ai Nets, tripla doppia per Jokic 3 ORE FA

Jokic con la 16esima tripla doppia

Candidato a bissare il premio di MVP e leader in NBA per triple doppie con 16, Nikola Jokic ne stampa un'altra nel successo dei Denver Nuggets contro i Kings. Per il Joker ci sono 18 punti, 10 rimbalzi e 11 assist: soltanto DeJounte Murray degli Spurs ha superato quota 10 triple doppie (12 per la precisione).

Drummond cancella Giannis

Vittoria pesante dei Brooklyn Nets a Milwaukee contro i Bucks: spiccano i 38 punti di Kyrie Irving ma la giocata del match è di sicuro la stoppata di Andre Drummond su Giannis Antetokounmpo lanciato verso il canestro a 26" dalla fine con Brooklyn a +2.

Achiuwa e la schiacciata della notte

Uno dei candidati a "Dunk of the Night" è Precious Achiuwa dei Raptors che va verso il ferro come attirato da una calamita e inchioda sulla testa di Okongwu degli Hawks.

Vassell e la schiacciata della notte

Terrificante affondanta in contropiede di Devin Vassell degli Spurs che decolla sopra Robinson degli Heat e si prende due punti di pura forza!

