Jaxson Hayes con la schiacciata dell'anno?

Abbiamo la "Dunk of the Year"? Di sicuro la giocata di Jaxson Hayes che decolla e schiaccia in testa del malcapitato Steven Adams è una delle più spettacolari e devastanti di questa stagione.

NBA Embiid trascina i 76ers, bene Memphis e Golden State 2 ORE FA

Cancellata la squalifica a Doncic

La NBA ha cancellato il fallo tecnico per proteste dato a Luka Doncic contro Portland, niente squalifica e dunque lo sloveno sarà regolarmente in campo per l'ultima partita di regular season. I Dallas Mavericks possono ancora conquistare il terzo posto a Ovest con un successo su San Antonio e contemporaneamente una sconfitta di Golden State a New Orleans.

Ja Morant is back!

Dopo 9 gare saltate, Ja Morant torna sul parquet e lo fa notare. Guida i Memphis Grizzlies alla 56esima vittoria stagionale e firma una tonante stoppata su Nance che manda il pallone in terza fila. Ja is back!

Mostruoso Embiid: primo centro a 30 punti di media

Prestazione irreale di Joel Embiid che chiude con 41 punti e 20 rimbalzi nel successo dei 76ers contro i Pacers. Terza gara in carriera per lui da 40+20 e tutte contro Indiana: Embiid ipoteca il titolo di capocannoniere e diventerà il primo centro a chiudere la stagione a 30 punti di media, 40 anni dopo Moses Malone nel 1982.

Jordan Poole litiga con la sua manica

Non una gran figura per Jordan Poole... La guardia dei Warriors perde la fascia che tiene sull'avambraccio, in qualche modo se la sfila e poi addirittura ci scivola sopra, finendo per terra. Prossimamente su Shaqtin' a Fool.

