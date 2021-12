Emergenza Covid ma l'NBA non si ferma

Il commisioner Adam Silver, intervenuto a ESPN, ha parlato chiaro: "Non c’è alcun piano al momento che preveda la sospensione della stagione. Il virus non andrà via domani, fermarci non avrebbe senso: dobbiamo imparare a convivere con questa situazione e vaccinarci per andare avanti". Si è superato il muro dei 120 casi, oltre 100 solo a dicembre: Silver ha confermato che il 90% sono di variante Omicron.

Un nuovo record per LeBron James

La gara della notte persa coi Lakers contro i Phoenix Suns è stata la numero 1.330 per LeBron James! Il "Re" supera Moses Malone, si piazza al 17esimo posto All-Time e ora punta a Gary Payton: al comando Robert Parish con 1.611.

Il crossover di Kemba Walker

In pochi "spezzano" le caviglie degli avversari come Kemba Walker. La guardia dei Knicks fa secco Bey e poi alza per l'inchiodata di Robinson.

Tutti in piedi per la tripla di Haslem

Momento speciale sul finire del match tra Miami Heat e Indiana Pacers, dominato dai padroni di casa. Entra in campo il 41enne Udonis Haslem, veteranissimo di Miami, che si toglie lo sfizio di segnare una bomba dall'angolo, la numero 22 di serata per gli Heat che pareggiano il record di franchigia. E' soltanto la sesta bomba della carriera di UD!

L'espulsione di Carmelo Anthony

Serataccia per i Lakers che, travolti a domicilio dai Suns, si fanno prendere dal nervosismo e Carmelo Anthony viene espulso. Eccede con le proteste invocando un fallo e finisce sotto la soccia con un doppio tecnico.

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

