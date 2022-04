Nikola Jokic entra nella storia NBA

Una stagione storica, unica, non c'è altro da dire. Nikola Jokic, coi 35 punti, 16 rimbalzi e 6 assist nella vittoria dei suoi Nuggets contro i Grizzlies, diventa il primo giocatore di sempre in NBA a chiudere un'annata con almeno 2.000 punti (2.004), 1.000 rimbalzi (1.019) e 500 assist (584). Il Joker ha firmato la decima gara da 30+15, superando Embiid e Giannis, i suoi rivali per il premio di MVP che già detiene: "Sono convinto anch'io di aver giocato meglio quest'anno dello scorso ma ci sono altre 20 superstar nella NBA per cui non starò qui a fare pressioni o nessun tipo di campagna per ricevere il premio di MVP".

NBA Jokic riscrive la storia, Milwaukee supera Boston 3 ORE FA

Danny Green riceve l'anello dopo quasi 3 anni

Finalmente ce l'ha fatta: dopo 1.029 giorni Danny Green ha ricevuto l'anello di campione NBA per il titolo vinto nel 2019 coi Raptors. Nel frattempo ha vinto quello 2020 coi Lakers, ora è con i 76ers e ha giocato 197 gare, ma quella di stanotte era la prima volta per lui a Toronto dal giugno 2019. "È stato fantastico: è stato proprio come mi aspettavo che fosse, bellissimo", ha detto Green.

Anthony Edwards stampa il career high: 49 punti

Nuovo massimo in carriera per Anthony Edwards che stampa 49 punti con 6 triple nel successo dei Twolves contro gli Spurs. "Ant-Man" firma la quarta prestazione di sempre prima dei 21 anni: meglio di lui solo LeBron James, Kevin Durant e Carmelo Anthony!

I Big Three dei Bucks stendono Boston: Miami prima a Est

I Milwaukee Bucks superano i Celtics nel big match della notte e questo permette ai Miami Heat di conquistare matematicamente il primo posto Est che gli garantisce il fattore campo per tutti i playoff. I campioni in carica dimostrano tutta la loro forza, soprattutto i Big Three: quando Giannis, Middleton e Holiday superano i 20 punti, i Bucks sono imbattibili (9-0).

LaMelo Ball è uno spettacolo

Pochi giocatori sono elettrizzanti come LaMelo Ball. Con la guardia di Charlotte anche un banale contropiede può diventare una giocata da Top 10: assist contro il tabellone per la schiacciata di Harrell!

