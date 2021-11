Steph Curry re delle triple

In questo inizio di stagione, ogni volta che scende in campo Stephen Curry mette in piedi uno show. Nel successo Warriors sui Bulls, il decimo in 11 gare, Steph chiude con 40 punti e triple, e aggiorna il libro dei record: 36esima gara in carriera con 9 o più triple (i primi inseguitori sono a 9...), seconda in questa stagione (nessuna dagli altri...), e primato storico per triple combinate fra regular season e playoff, davanti a Ray Allen, fermo a 3.358. Chiamatelo "Splash Curry".

NBA Ai Warriors il big match con Chicago, male Gallinari

Kelly Oubre fa arrabbiare Sua Maestà MJ

Quando giochi per la franchigia del "più grande di sempre", bisogna fare attenzione. Kelly Oubre infatti si è reso protagonista nella notte di un episodio che ha mandato su tutte le furie Michael Jordan, il boss degli Charlotte, che è stato beccato dalle telecamere con una reazione molto animata dopo un tiro da tre un po' affrettato dell'estroso mancino con capigliatura platinata.

Il Dunk Contest di Toppin e Bridges

Per l'All Star Game manca ancora un bel po', però sembra che Obi Toppin dei Knicks e Miles Bridges degli Hornets possano essere degli interessanti candidati a partecipare al Dunk Contest. Le prove, in partita e in azioni consecutive, non sono niente male.

L'orco Lu Dort ruba e va a vincere

La giocata della notte? Non una schiacciata, non una tripla, non una stoppata, ma la rubata di Lu Dort, un vero e proprio "orco" in difesa, che sradica la palla dalle mani di Fox e si invola in contropiede per il canestro della vittoria dei suoi Oklahoma City Thunder.

Disastro Lakers: "Siamo imbarazzanti"

Inizio di stagione con alti e bassi per i Lakers che, ancora senza LeBron James, crollano in casa contro Minnesota. Soprattutto vivono un terzo quarto da incubo, chiuso 40-12 (il differenziale di 28 punti è il secondo peggiore di sempre in NBA) e in cui subiscono un break di 29-4. Anthony Davis parla chiaro a fine partita: "Cosa è successo nel terzo quarto? Abbiamo fatto schifo. Non abbiamo difeso, non abbiamo mai fatto canestro. È stato imbarazzante. Dobbiamo decidere cosa vogliamo essere. Una squadra da titolo? Non lo siamo in questo momento".

