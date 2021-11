La stoffa di Cade Cunningham

Il coro dei miscredenti andava silenziato subito: ecco un paio di giocate clutch a dimostrare di valere la prima scelta assoluta al Draft 2021. Shhhh!

Gobert, nuovo round

Altro giro, altra scaramuccia per Rudy Gobert. Stavolta sul “ring” sale Dewayne Dedmon...

PG Dark Horse

Gli americani usano l’espressione Dark Horse al cospetto di un candidato a sorpresa, contro ogni pronostico. Zitto zitto Paul George sta trascinando i sorprendenti Clippers a suon di nottate da MVP... E chissà che non possa essere davvero incoronato tale a fine stagione.

Non nella casa di Turner

20 punti e 6 stoppate per Myles Turner dopo la rissa con Gobert: prestazione monstre per il prodotto della University of Texas di Austin a trascinare i suoi Pacers alla vittoria con Phila. Not in my house.

Mobley unicorno

Nei bollenti Cavs brilla la terza scelta assoluta del Draft Evan Mobley, che studia per diventare il prossimo unicorno della Lega...

Jordan Parks posterizza Zanotti: schiacciata irreale!

