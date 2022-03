Porzingis rovina la festa a LeBron

Doveva essere la serata di LeBron James per aver superato Karl Malone nella classifica dei marcatori All-Time e invece no, ci pensa Kristaps Porzingis a rovinargli la festa. Il lettone, 27 punti, firma la vittoria degli Wizards, impreziosita dalla bomba decisiva e da una schiacciatona proprio sulla testa del Re. Senza rispetto!

NBA LeBron James supera Malone: diventa il 2° marcatore All-Time UN' ORA FA

La schiacciatona di Edwards

Pochi giocatori abbinano atletismo, verticalità e potenza come Anthony Edwards! Il giovane talento dei Minnesota Timberwolves si scatena in campo aperto e chiude con una windmill, un "mulino a vento".

Assist magico di LaMelo Ball

Quarta vittoria di fila degli Hornets che "spengono" i Mavericks di Doncic. Tra le giocate più spettacolari c'è sicuramente l'assist di LaMelo Ball, uno dei 7 della sua gara, che manda a schiacciare PJ Washington.

Jerami Grant risponde a Saddiq Bey

Dopo i 51 punti di venerdì a Orlando di Saddiq Bey, un altro giocatore dei Detroit Pistons esplode a livello di marcature. Nella sconfitta coi Cavs sono arrivati i 40 punti di Jerami Grant ed è la prima volta nella storia dei Pistons che accade una "doppietta" del genere.

James Wiseman rimane ai box

Servirà ancora un po' di tempo per il ritorno in campo di James Wiseman. Il giovane lungo dei Golden State Warriors, fuori dalla passata stagione per un'operazione al ginocchio, si è di nuovo fermato dopo un paio di prove in G-League con Santa Cruz a causa di una ricaduta.

