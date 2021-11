Rubio-show

One of those nights per Ricky Rubio, uno dei tanti campioni a esaltarsi nell'arena più famosa al mondo, il Madison Square Garden, rimodellando i propri career high. Trance agonistica pura per il playmaker catalano, con buona pace di Spike Lee...

Cole posseduto

Il figlio di Greg Anthony continua a salire di colpi: Cole praticamente "posseduto" contro Utah con 33 punti messi a referto a innalzare la media stagionale oltre i 20. Forse vi siete persi i cori in salsa "MVP" del pubblico e soprattutto la sua intervista post gara. Che show!

Investitura per Scottie

Raccoglie nuovi proseliti il rookie dei Toronto Raptors Scottie Barnes. Materiale per montarsi la testa qui eh...

Buddy da metà campo

Buddy Hield ci regala la giocata della notte: spin move e tripla da metà campo ad autografare il buzzer beater perfetto...

Bucks da Shaqtin'

Sei giocatori sul parquet, è successo davvero! Bucks in chiara ed evidente confusione...

