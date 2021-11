Jazz-Pacers in rissa: 4 espulsi!

Sono tornate le risse da saloon in NBA? In teoria no, ma la scorsa notte c'è stato un nuovo capitolo di questa saga appena due giorni dopo lo scontro Jokic-Morris in Nuggets-Heat . Stavolta i protagonisti su Myles Tuner e Rudy Gobert che innescano un parapiglia che coinvolge altri giocatori e serve l'intervento della sicurezza. Risultato? Espulsi Turner, Gobert, Ingles e Mitchell, questi ultimi due rei di aver pure spintonato l'arbitro Malloy.

Gli attributi di Fred VanVleet

In origine lo fece Sam Cassell, poi lo hanno ripetuto molti altri, tra cui Marco Belinelli quando giocava ai Bulls (e venne multato), stanotte è Fred VanVleet a mostrare il gesto degli attributi, delle "big balls", dopo aver infilato una bomba proprio davanti alla panchina avversaria per sancire il successo dei Raptors a Philly.

Seth Curry manda ai pazzi il povero Anunoby

Il povero Anunoby avrà finito la partita col mal di testa viste le difficoltà nel marcare la "trottola" Seth Curry... Finte, palleggi, movimenti, tagli: alla fine OG rinuncia e Seth realizza a porta vuota.

La mamma di Lowry a tifare Raptors

Il figlio Kyle è a tutti gli effetti una leggenda dei Raptors, anche se ora gioca coi Miami Heat, e così la mamma Marie Hollaway non ha perso l'occasione di andare al palazzo a fare il tifo per Toronto, con tanto di felpa e mascherina della squadra, contro i Philadelphia 76ers, la franchigia della città di origine della famiglia Lowry. Quando si dice, "il tifo è per sempre".

Paul George è pronto... e i Clippers fan 6 di fila

I Los Angeles Clippers battono anche i Miami Heat e centrano la sesta vittoria di fila! Che le sensazioni fossero buone si era capito già nel pre partita, basta guardare da dove segna Paul George...

Melo Anthony: "Stoppate e rubate? Difendo per la squadra"

