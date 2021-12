Il miglior Gallinari della stagione

Un Danilo scintillante nel successo degli Hawks su Timberwolves: per Gallinari il massimo stagionale con 20 punti, 5 rimbalzi e 4 su 6 dall'arco in una notte in cui Atlanta piazza il nuovo primato di franchigia con 25 triple a bersaglio, su 49 tentativi.

NBA Super Embiid (43) contro Charlotte, il solito Curry trascina Golden State 3 ORE FA

Giannis fa il compleanno nel segno del "27"

Un giorno speciale per Giannis Antetokounmpo che festeggia il compleanno e si regala la vittoria dei suoi Bucks contro Cleveland. Un match nel segno del "27" per il Greek Freak: 27 punti in 27 minuti sul parquet nel giorno del suo 27esimo compleanno. E alla fine si prende anche "Happy Birthday to you" dai compagni.

Mostruoso Joel Embiid

Serve un gigantesco Joel Embiid ai 76ers per piegare gli Hornets, ridotti ai minimi termini dal Covid: il centro del Camerun chiude con 43 punti, 15 rimbalzi, 7 assist, con 15 su 20 al tiro. E' la sua quinta prova da 40+10+5 nella storia della franchigia: eguagliato "Sir" Charles Barkley, insegue il leggendario Wilt Chamberlain (13).

Curry dal logo non fa più notizia

Contro gli Spurs alla fine era arrivata la sconfitta, stavolta è vittoria contro Orlando per i Warriors: in partita però c'è sempre un canestro allo scadere, dal logo di centrocampo, per il signor Stephen Curry. Ormai è pura abitudine...

Piacere, mi chiamo James Bouknight

Di solito sono LaMelo Ball e Miles Bridges a firmare la giocata spettacolare per Charlotte. Questa notte è arrivata la "prima volta" del rookie James Bouknight che va in cielo e piazza una schiacciata devastante!

Melo Anthony: "Stoppate e rubate? Difendo per la squadra"

