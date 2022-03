Zion Williamson schiaccia in allenamento

Ad

Non tornerà in questa stagione coi Pelicans ma Zion Williamson sembra stare piuttosto bene, almeno guardando questa clamorosa schiacciata in allenamento il cui video è stato diffuso sui social.

NBA Warriors battuti dai Magic! Il Gallo canta contro i Knicks 2 ORE FA

Trae Young show al Madison

Motivazioni speciali ogni volta che Trae Young gioca contro i Knicks al Madison Squadre Garden. Firma una prova da 45 punti con 7 triple per la vittoria di Atlanta e mette pure a sedere il povero Gibson. King of New York.

Chicago Bulls piccoli con le grandi

I Bulls sono una delle piacevoli sorprese di questa stagione ma sono ancora lontani dal diventare una contender. Almeno guardando i risultati: con la sconfitta contro Milwaukee, Chicago è 2-18 di record contro le migliori 8 squadre della NBA!

Le triple di Bones Hyland

L'infornata di rookies di questa stagione è di un livello altissimo: tra cui di cui si parla meno c'è Bones Hyland, ormai un punto fermo dei Denver Nuggets, che contro i Clippers piazza una gara da 16 punti e 6 bombe. Soltanto Jalen Green fra le matricole ne ha segnate di più, anche se giocando 674 minuti in più di Bones.

Nurkic multato per il confronto col tifoso

La NBA non fa sconti e ha deciso di multare di 40.000 dollari Jusuf Nurkic dopo il diverbio col tifoso degli Indiana Pacers cui poi ha preso il telefono e lo ha lanciato via. Secondo Chris Haynes il suddetto fan avrebbe insultato la madre e la nonna del bosniaco dei Trail Blazers: la nonna tra l'altro è scomparsa nel 2020 per Covid.

NBA Warriors battuti dai Magic! Il Gallo canta contro i Knicks 2 ORE FA