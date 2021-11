Showtime Lakers con super LeBron

Ad

Più dura del previsto battere i giovani Rockets, ma i Lakers la spuntano grazie ai loro "Big Three", James, 30 punti, Westbrook e Davis, 27. Soprattutto il Re, alla 19esima stagione, fa vedere ancora una volta di poter volare sopra il ferro... Lunga vita al Re!

NBA Miami corazzata, Chris Paul da record; Lebron e Giannis ok UN' ORA FA

L'elettricità di Jalen Green

Vi avvertiamo: la classe Draft 2021 resterà nella storia come una delle migliori di sempre! Alla 2 i Rockets han scelto Jalen Green e la guardia di origini filippine ha messo in piedi uno spettacolo allo Staples Center contro i Lakers da 24 punti con schiacciate e bombe, tutto da guardare!

Cooperativa Miami Heat: in quattro oltre i 20 punti

Cinque vittorie in fila e 6-1 di record: Miami fa paura e vuole tornare alle Finals come nel 2020! Non c'è una stella unica, forse più una "cooperativa": nel successo di Dallas ci sono quattro giocatori oltre i 20 punti. Spicca Tyler Herro con 25 punti, già in pole position per "Sesto uomo dell'anno" visto che è arrivato a 157, il massimo nella storia NBA per un panchinaro dopo 7 partite.

Rudy Gobert in versione Dennis Rodman

Le dimensioni fisiche sono ovviamente diverse, ma l'inizio di stagione di Rudy Gobert assomiglia sinistramente a quello del "verme" Dennis Rodman nel lontano 1993. Il gigantesco lungo francese viaggia a quasi 18 rimbalzi di media ed è uno dei motivi per cui gli Utah Jazz hanno un record di 6-1!

Luka Doncic è già coach

Ha solo 22 anni ma è già da tempo il volto franchigia e il leader dei Dallas Mavericks. Luka Doncic parla e dà istruzioni ai compagni durante un timeout e che fai, non lo stai ad ascoltare? Chissà dov'era coach Jason Kidd...

Melo Anthony: "Stoppate e rubate? Difendo per la squadra"

NBA Miami corazzata, Chris Paul da record; Lebron e Giannis ok UN' ORA FA