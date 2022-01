Simons e la dedica al nonno

Ad

Ad oscurare Trae Young e gli Hawks ci pensa Anfernee Simons che guida i Blazers alla vittoria con 43 punti (più giovane nella storia della franchigia a stampare un quarantello) e 7 assist. Una partita speciale che ha voluto dedicare al nonno, scomparso il giorno prima dopo una battaglia con il cancro: "Ho pensato a lui per tutta la gara".

NBA Morant trascina Memphis a Brooklyn. Bulls 8ª vittoria di fila 43 MINUTI FA

Trae Young esplode con 56 punti

Partita senza senso di Trae Young che firma il massimo in carriera, 56 punti, a Portland contro i Trail Blazers, aggiungendo anche 14 assist. Eguaglia Oscar Robertson, Michael Jordan, Tony Parker, Russell Westbrook e James Harden per aver stampato una prova da 55+10, però non basta per far vincere gli Atlanta Hawks...

Il videogioco Ja Morant

Non esiste al momento un giocatore più elettrizzante di Ja Morant sul pianeta NBA. I Memphis Grizzlies vincono a Brooklyn contro i Nets la quinta in fila, Ja stampa una prova da 36 punti e una clamorosa schiacciata in coast-to-coast.

DeRozan e i tiri liberi

Quando cresci con Kobe Bryant come idolo e modello, non può che finire così. Infatti DeMar DeRozan, l'uomo più caldo della NBA, è stato immortalato mentre si ferma dopo la fine della gara vinta dai suoi Bulls contro Orlando ad esercitarsi ai tiri liberi vista la prova opaca dalla lunetta, 7 su 13... (ha comunque segnato 29 punti!).

Mavs-Nuggets e l'NBA globale

C'erano due sloveni, un serbo e un argentino... Sembra una barzelletta ma non lo è: semplicemente è il saluto prima della gara tra Dallas e Denver con gli amici Jokic, Cancar, Doncic e Campazzo, questi ultimi due ora avversari ma in passato compagni al Real Madrid.

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

NBA Irving e Thompson questa settimana tornano in campo 11 ORE FA