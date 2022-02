La NBA a sostegno degli ucraini Len e Mykhailiuk

Grande sostegno e vicinanza da parte della NBA e dell'Associazione Giocatori agli ucraini Alex Len e a Svi Mykhailiuk per quanto sta succedendo nel loro paese con l'invasione della Russia. Prima della sfida tra Sacramento e Denver, i giocatori delle due squadre si sono riuniti per un minuto di raccoglimento in mezzo al campo in sostegno di Len dei Kings.

DeMar DeRozan aka Mr Clutch

La pausa per l'All Star Game non ha raffreddato DeMar DeRozan, anzi. La stella dei Chicago Bulls firma il successo sugli Atlanta Hawks con 37 punti e il canestro del definitivo sorpasso: per lui è l'ottava gara di fila oltre i 35 punti, secondo nella storia dei Bulls dietro solo alle 10 di Michael Jordan.

L'inchiodata di Tatum

La schiacciata della notte? Stiamo con Jayson Tatum che decolla sopra la difesa dei Brooklyn Nets, spazzati via dagli eccellenti Boston Celtics di questo 2022.

Il contropiede dei Pistons

Una delle giocate più belle della notte è il contropiede dei Pistons con Cade Cunningham che salta l'avversario con la palla dietro la schiena e poi alza per l'inchiodata di Marvin Bagley! Un raggio di sole nel buio di Detroit.

D'Angelo Russell spegne i Grizzlies

Vittoria thrilling dei Timberwolves in casa contro i Memphis Grizzlies: la decide D'Angelo Russell che segna 37 punti, season high, di cui 23 nel solo quarto periodo.

