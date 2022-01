I Suns non si fermano. E Monty Williams va all'All Star Game

Impressionante la marcia dei Phoenix Suns che battono gli Spurs e firmano la seconda striscia da almeno 10 vittorie in stagione, soprattutto sono la prima squadra ad arrivare a 40 successi. Inoltre Phoenix è la prima nella storia NBA a registrare due mesi con oltre il 90% di vittorie: 16-0 a novembre, 100%, 13-1 a gennaio, 93%. Questo garantirà a Monty Williams di allenare una delle due squadre all'All Star Game di Cleveland.

Il volo di Onyeka Okongwu

La giocata più spettacolare della domenica NBA la firma Onyeka Okongwu che decolla sull'alzata di Trae Young e schiaccia a una mano sulla difesa dei Lakers!

Tripla doppia per KAT, paura per Ingles

I Timberwolves battono gli Utah Jazz grazie alla prova sontuosa di Karl-Anthony Towns: per lui seconda tripla doppia in carriera, la prima con anche 30 punti! Di contro i Jazz tremano per l'australiano Joe Ingles: grave infortunio al ginocchio sinistro nel secondo quarto e timore che la sua stagione possa essere finita.

Cade Cunningham è davvero speciale

Pian piano il talento di Cade Cunningham sta venedo fuori! La prima scelta assoluta dell'ultimo Draft guida i Pistons al successo in rimonta sui caldissimi Cavaliers con la tripla doppia da 19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist (seconda in stagione): è il primo rookie nella storia dei Pistons con più triple doppie, il 12esimo nella storia NBA a registrarle nelle prime 40 gare in carriera.

Bengals-Rams al Super Bowl NFL: le congratulazioni di LeBron

Saranno Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams a sfidarsi nel Super Bowl NFL domenica 14 febbraio al SoFi Stadium di Los Angeles, da qualche anno la casa di LeBron James. Proprio il Re si è congratulato via social con Odell Beckham Junior, ricevitore dei Rams e suo grande amico, e con Joe Burrow, quarterback dei Bengals, nativo dell'Ohio come lui, capace al secondo anno tra i professionisti di portare la franchigia di Cincinnati (Ohio) a giocarsi il titolo.

